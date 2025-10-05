به مهاجران یاری برسانید

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پاپ لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان، چند روز پس از انتقاد از سیاست‌های ضد مهاجری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، از جامعه ۱ میلیارد ۴۰۰ هزار نفری کاتولیک خواست تا به مهاجران اهمیت دهد.

لئو، که اولین پاپ آمریکایی است، به هزاران زائری که در میدان «سنت پیتر» در حال برگزاری مراسم عشای ربانی بودند، گفت: «نباید با مهاجران با سردی بی‌تفاوتی یا انگ تبعیض رفتار شود».

پاپ، بدون اشاره به کشور خاصی بابت رفتارش با مهاجران، به کاتولیک‌ها گفت: «آغوش و قلب خود را به روی آنها (مهاجران) باز کنیم و از آنها همچون برادران و خواهران‌مان استقابل کنیم و برای آنها حضوری از تسلی و امید باشیم».

انتهای پیام/