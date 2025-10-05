به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمر پوتین» رئیس جمهور روسیه گفت که تامین موشک‌های «تاماهاک» برای اوکراین توسط آمریکا، روند مثبت روابط میان مسکو و واشنگتن را تخریب می‌کند.

پویتن در مصاحبه‌ای با یک شبکه روسی گفت: «سوالاتی وجود دارد که برای مثال مربوط به بحث در مورد عرضه سیستم‌های تسلیحاتی جدید، از جمله سیستم‌های دوربرد و با دقت بالا، موشک‌های تاماهاک و غیره است. من می‌گویم این امر (تامین مشوک برای کی‌یف از سوی آمریکا) منجر به تخریب روابط ما یا حداقل روند مثبت در حال ظهور در آنها، خواهد شد».

پیشتر «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا تایید کرده بود که کاخ سفید در حال بررسی تامین موشک‌های کروز تاماهاک برای اوکراین است.

