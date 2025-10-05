به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش پاکستان روزگذشته -شنبه- نسبت به اظهارات تحریک آمیز مقامات هند ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که درگیری بعدی فاجعه‌بار خواهد بود.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما با نگرانی بسیار به اظهارات متوهمانه، تحریک آمیز و افراطی که توسط بالاترین مقامات امنیتی هند بیان می‌شود شاره کرده‌ایم، در مواجه با این اظهارت شدیدا تحریک آمیز ما هشدار می‌دهیم که نزاع در آینده ممکن است متجر به ویرانی فاجعه باری شود».

این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که ژنرال «اوپندرا دویودی» فرمانده ارتش هند، به اسلام آباد هشدار داد که نیروهایش در صورت درگیری مجدد خویشتنداری نشان نخواهند داد و اگر می‌خواهد جایگاه خود را در نقشه جهان حفظ کند، باید حمایت از تروریسم را متوقف کند.

پیش از این «راجناث سینگ» وزیر دفاع هند، روز پنجشنبه گفت که هرگونه ماجراجویی پاکستان در بخش «سر کریک» با پاسخی قوی و قاطع روبرو خواهد شد که می‌تواند تاریخ و جغرافیا را تغییر دهد.

