خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکستان: درگیری بعدی با هند فاجعه‌بار خواهد بود

پاکستان: درگیری بعدی با هند فاجعه‌بار خواهد بود
کد خبر : 1695772
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نسبت به اظهارات مقامات ارشد امنیتی هند و پیامدهای درگیری احتمالی آینده میان دو کشور هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش پاکستان روزگذشته -شنبه- نسبت به اظهارات تحریک آمیز مقامات هند ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که درگیری بعدی فاجعه‌بار خواهد بود.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما با نگرانی بسیار به اظهارات متوهمانه، تحریک آمیز و افراطی که توسط بالاترین مقامات امنیتی هند بیان می‌شود شاره کرده‌ایم، در  مواجه با این اظهارت شدیدا تحریک آمیز  ما هشدار می‌دهیم که نزاع در آینده ممکن است متجر به ویرانی فاجعه باری شود».

این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که ژنرال «اوپندرا دویودی» فرمانده ارتش هند، به اسلام آباد هشدار داد که نیروهایش در صورت درگیری مجدد خویشتنداری نشان نخواهند داد و اگر می‌خواهد جایگاه خود را در نقشه جهان حفظ کند، باید حمایت از تروریسم را متوقف کند.

پیش از این «راجناث سینگ» وزیر دفاع هند، روز پنجشنبه گفت که هرگونه ماجراجویی پاکستان در بخش «سر کریک» با پاسخی قوی و قاطع روبرو خواهد شد که می‌تواند تاریخ و جغرافیا را تغییر دهد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی