ورود نظامیان ارتش اسرائیل به روستایی در حومه جنوبی قنیطره

به گزارش ایلنا، یک گشتی از ارتش رژیم صهیونیستی شامل چهار خودروی نظامی وارد روستای «سویسه» در حومه جنوبی قنیطره شد.

نیروهای صهیونیست طی روزهای گذشته نیز وارد روستاهای «عین زیوان» و «عین العبد» شده و اقدام به بازرسی منازل ساکنان محلی کرده‌ بودند.

این نیروها همجنین با ورود به روستای «صیدا» به بهانه توزیع کمک‌های بشردوستانه، ساکنان را وادار به شرکت در نظرسنجی کردند.

تحرکات اخیر اسرائیل در استان قنیطره نشان‌دهنده افزایش تنش در جنوب سوریه بوده و نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در این منطقه را تشدید کرده است.

