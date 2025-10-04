خبرگزاری کار ایران
چندین شهید و زخمی در پی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه

در پی حملات هوایی و گلوله‌باران ارتش رژیم صهیونیستی، شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، در پی حملات هوایی و گلوله‌باران ارتش رژیم صهیونیستی، شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، در پی حمله جنگنده‌های اسرائیلی به تجمعی از غیرنظامیان در نزدیکی مسجد «بلال» در محله «الزیتون» در جنوب شهر غزه، دو نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

همچنین یک حمله هوایی دیگر در اطراف چهارراه «الغفری» در خیابان «الجلاء» در شهر غزه به وقوع پیوست.

خبرنگار المیادین همچنین از شهادت یک فلسطینی در پی تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیل در مرکز شهر خان یونس در جنوب نوار غزه خبر داد.

به گفته این منبع، دست‌کم چهار حمله هوایی نیز خانه‌های مسکونی شهروندان در محله «الصبره» در جنوب شهر غزه را هدف قرار داده است.

 

