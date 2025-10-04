تحلیلگر اسرائیلی:
ترامپ، نتانیاهو را یک بازنده میبیند
تحلیلگر سیاسی اسرائیلی گفت که رئیس جمهور آمریکا اکنون نخست وزیر رژیم صهیونیستی را یک بازنده میبیند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اوری گلدبرگ» تحلیلگر سیاسی اسرائیلی، گفت که اسرائیل نه تنها برای دشمنان و منتقدان سنتی خود، که برای حامیان بزرگش، از جمله «دونالد ترامپ» و ایالات متحده، به یک دردسر تبدیل شده است.
گلدبرگ در مصاحبه با الجزیره گفت: «هیچکس این را نخواهد گفت، اما تصمیم ناگهانی ترامپ برای تفسیر پاسخ حماس به عنوان تمایل به صلح، به نظر من، نشان میدهد که وقتی او به نتانیاهو به اسرائیل نگاه میکند، یک دردسر میبیند. او، به لحن خودش، یک بازنده میبیند».
وی اظهار داشت: «اسرائیل انتظار چنین چیزی را نداشت، زیرا به چرخه بیپایان فعالیتهای نسلکشی و پاکسازی قومی خود عادت کرده بود و نمیتوانست بپذیرد که عناصر دیگری فراتر از حملات به رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ وجود داشته است».