خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحلیلگر اسرائیلی:

ترامپ، نتانیاهو را یک بازنده می‌بیند

ترامپ، نتانیاهو را یک بازنده می‌بیند
کد خبر : 1695549
لینک کوتاه کپی شد.

تحلیلگر سیاسی اسرائیلی گفت که رئیس جمهور آمریکا اکنون نخست وزیر رژیم صهیونیستی را یک بازنده می‌بیند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اوری گلدبرگ» تحلیلگر سیاسی اسرائیلی،  گفت که   اسرائیل نه تنها برای دشمنان و منتقدان سنتی خود، که  برای حامیان بزرگش، از جمله «دونالد ترامپ»  و ایالات متحده، به یک دردسر تبدیل شده است.

گلدبرگ در مصاحبه با الجزیره گفت: «هیچ‌کس این را نخواهد گفت، اما تصمیم ناگهانی ترامپ برای تفسیر پاسخ حماس به عنوان تمایل به صلح، به نظر من، نشان می‌دهد که وقتی او به نتانیاهو به اسرائیل نگاه می‌کند، یک دردسر می‌بیند. او، به لحن خودش، یک بازنده می‌بیند».

وی اظهار داشت: «اسرائیل انتظار چنین چیزی را نداشت، زیرا به چرخه بی‌پایان فعالیت‌های نسل‌کشی و پاکسازی قومی خود عادت کرده بود و نمی‌توانست بپذیرد که عناصر دیگری فراتر از حملات به رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ وجود داشته است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی