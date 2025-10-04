کانادا از واکنش حماس به طرح ترامپ استقبال کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به پاسخ حماس به طرح رئیس‌جمهور ایالات متحده واکنش نشان داد.

کارنی نوشت: «کانادا از تعهدها از سوی حماس برای واگذاری قدرت و آزادسازی اسرای باقی مانده چه زنده و چه مرده استقبال می‌‎کند».

نخست‌وزیر کانادا اظهار داشت: «ما آماده‌ایم تا از ارسال پایدار، بدون مانع و گسترده کمک‌های بشردوستانه به داخل و سراسر غزه حمایت کنیم».

کانادا نیز در میان کشورهایی قرار دارد که اخیرا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته است.

انتهای پیام/