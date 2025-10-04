خبرگزاری کار ایران
کانادا از واکنش حماس به طرح ترامپ استقبال کرد

نخست وزیر کانادا با انتشار پیامی ‌از پاسخ حماس به طرح رئیس جمهور آمریکا درباره غزه استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به پاسخ حماس به طرح رئیس‌جمهور ایالات متحده واکنش نشان داد.

کارنی نوشت: «کانادا  از تعهدها از سوی حماس برای واگذاری قدرت و آزادسازی اسرای باقی مانده چه زنده و چه مرده استقبال می‌‎کند».

نخست‌وزیر کانادا اظهار داشت: «ما آماده‌ایم تا از ارسال پایدار، بدون مانع و گسترده کمک‌های بشردوستانه به داخل و سراسر غزه حمایت کنیم».

کانادا نیز  در  میان کشورهایی قرار دارد که اخیرا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت  شناخته است.

 

 

