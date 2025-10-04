غافلگیری نتانیاهو از چرخش ترامپ؛ دستور توقف حملات به غزه صادر شد
در پی پذیرش طرح آتشبس از سوی حماس، دونالد ترامپ از رژیم صهیونیستی خواست فوراً حملات خود به غزه را متوقف کند؛ در همین حال منابع صهیونیستی از غافلگیری نتانیاهو نسبت به موضع جدید واشنگتن خبر دادهاند و اعلام کردند که ارتش اسرائیل دستور کاهش فوری عملیات نظامی را دریافت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای اعلام کرد که این رژیم آماده اجرای فوری مرحله نخست از طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای آزادی گروگانها در پی پاسخ حماس است.
در این بیانیه آمده است که اسرائیل به همکاری کامل با ترامپ و تیم او برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس اصولی که تلآویو تعیین کرده، ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر، رسانه رسمی رژیم صهیونیستی گزارش داد که مقامات سیاسی به ارتش دستور دادهاند تا سطح عملیات نظامی در غزه را کاهش داده و صرفا به اقدامات دفاعی محدود کنند.
با این حال، پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام اسرائیلی فاش کرد که نتانیاهو از واکنش ترامپ به موضع حماس غافلگیر شده است. به گفته این مقام، نخستوزیر رژیم صهیونیستی پیش از سخنرانی ترامپ، در جریان مشورتهای داخلی، پاسخ حماس را به عنوان رد کامل طرح صلح تلقی کرده بود.
در همین حال، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در رژیم اسرائیل، با حمایت از موضع ترامپ گفت که اکنون فرصت بیسابقهای برای آزادی گروگانها و پایان دادن به جنگ فراهم شده است. او تأکید کرد که اسرائیل باید رسماً به گفتوگوهایی که به رهبری ترامپ برای نهاییسازی توافق در جریان است، بپیوندد.
لاپید همچنین افزود که به اطلاع دولت آمریکا رسانده است که نتانیاهو برای پیشبرد این توافق از حمایت سیاسی کافی برخوردار است.
دونالد ترامپ، شامگاه جمعه نیز در اظهاراتی تأکید کرد که پاسخ حماس به پیشنهاد آتشبس، نشاندهنده آمادگی این جنبش برای صلحی پایدار است. او از رژیم صهیونیستی خواست که فورا حملات هوایی و زمینی خود علیه غزه را متوقف کند تا امکان آزادی سریع و ایمن گروگانها فراهم شود.