انتقاد شدید مرتس از اوربان

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بلومبرگ به نقل از منابع گزارش داد که «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان، در جریان اجلاس اتحادیه اروپا در کپنهاگ، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش این روزنامه داد: «مرتس در جریان نشست رهبران اتحادیه اروپا در کپنهاگ در روز چهارشنبه، به ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، حمله کرد و او را به مانع‌تراشی در بحث‌ها در مورد مسائل امنیتی در داخل این بلوک متهم کرد».

در این گزارش افزوده شد: «این حادثه، نارضایتی اتحادیه اروپا از رهبر مجارستان را که از حق وتوی خود برای جلوگیری از تحریم‌ها علیه روسیه و الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا استفاده می‌کند، برجسته کرد».

