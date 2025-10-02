حادثه امنیتی بیرون از یک کنیسه در انگلیس

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس انگلیس امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که در حال رسیدگی به حادثه‌ای در بیرون کنیسه‌ای در منچستر، در شمال غربی انگلستان، است.

سخنگوی پلیس منچستر جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

اسکای نیوز اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر چاقوکشی در یک کنیسه وجود دارد.

روزنامه محلی منچستر ایونینگ نیوز، گزارش داد که در پی یک «حادثه جدی» در شمال منچستر، یک کمربند امنیتی ایجاد شده و یک جاده بسته شده است تا ماموران اوضاع را مدیریت کنند.

به گزارش این روزنامه، امدادگران در محل حضور دارند.

