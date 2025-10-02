خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه امنیتی بیرون از یک کنیسه در انگلیس

حادثه امنیتی بیرون از یک کنیسه در انگلیس
کد خبر : 1694710
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های انگلیسی از حادثه امنیتی بیرون از یک کنیسه در این کشور خبر دادند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس انگلیس امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که در حال رسیدگی به حادثه‌ای در بیرون کنیسه‌ای در منچستر، در شمال غربی انگلستان، است.

سخنگوی پلیس منچستر جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

اسکای نیوز اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر چاقوکشی در یک کنیسه وجود دارد.

 روزنامه محلی منچستر ایونینگ نیوز، گزارش داد که در پی یک «حادثه جدی» در شمال منچستر، یک کمربند امنیتی ایجاد شده و یک جاده بسته شده است تا ماموران اوضاع را مدیریت کنند.

به گزارش این روزنامه،   امدادگران در محل حضور دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی