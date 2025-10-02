کاخ سفید به انتقادهای «لئو چهاردهم» درباره رفتار غیرانسانی با مهاجران پاسخ داد

به گزارش الینا به نقل از هیل، کاخ سفید از رهبر کاتولیک‌های جهان انتقاد کرد.

کاخ سفید از اظهارات پاپ «لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیک‌های جهان مبنی بر اینکه مهاجران در ایالات متحده مورد رفتار «غیرانسانی» قرار می‌گیرند انتقاد کرد.

سخنگوی کاخ سفید به پیشنهاد پاپ لئو در روز سه‌شنبه مبنی بر اینکه افرادی که از «رفتار غیرانسانی با مهاجران در ایالات متحده» حمایت می‌کنند، پاسخ داد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود: «این دولت تلاش می‌کند قوانین کشورمان را به انسانی‌ترین شکل ممکن اجرا کند و ما از قانون پیروی می‌کنیم. ما این کار را به نمایندگی از مردم‌مان که اینجا زندگی می‌کنند، انجام می‌دهیم.»

