ترکیه داراییها و حسابهای ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد
ترکیه اعلام کرد که در همسویی با محدودیتهای بینالمللی مبنی بر تحت فشار قرار دادن تهران پیرامون برنامه هستهای ایران، دارایی شمار زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با این برنامه را تحریم مسدود کرده است.
ترکیه طی این اقدام داراییهای افراد و شرکتهای ایرانی فعال در چندین بخش از جمله تاسیسات هستهای ایران، شرکتهای کشتیرانی، شرکتهای انرژی و مراکز پژوهشی را مسدود کرد.
بنابر این گزارش، از جمله نهادهای هدف قرار داده شده میتوان به «سازمان انرژی اتمی ایران»، چند بانک، و شرکتهای فعال در تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هستهای اشاره کرد.