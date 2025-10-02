خبرگزاری کار ایران
ترکیه دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد

ترکیه‌ اعلام کرد که در همسویی با محدودیت‌های بین‌المللی مبنی بر تحت فشار قرار دادن تهران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، دارایی شمار زیادی از افراد و نهاد‌های مرتبط با این برنامه را تحریم مسدود کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،  ترکیه‌ اعلام کرد که در همسویی با محدودیت‌های بین‌المللی مبنی بر تحت فشار قرار دادن تهران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، دارایی شمار زیادی از افراد و نهاد‌های مرتبط با این برنامه را تحریم مسدود کرده است.

‌ترکیه طی این اقدام دارایی‌های افراد و شرکت‌های ایرانی فعال در چندین بخش از جمله تاسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز پژوهشی را مسدود کرد.

‌بنابر این گزارش، از جمله نهادهای هدف‌ قرار داده شده می‌توان به «سازمان انرژی اتمی ایران»، چند بانک، و شرکت‌های فعال در تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای اشاره کرد.

 

