طالبان ممنوعیت اینترنت در افغانستان را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، دولت طالبان امروز -چهارشنبه- گزارش ها در رابطه با ممنوعیت سراسری اینترنت در افغانستان را رد و اعلام کرد که قطعی اینترنت به سبب فرسودگی و جایگزینی کابل‌های فیبر نوری است.

این اعلامیه اولین بیانیه عمومی طالبان در مورد قطعی ارتباطات بود که بانکداری، تجارت و هوانوردی را مختل کرده است.

ماه گذشته، چندین استان قطعی اینترنت را به دلیل فرمان «هبت‌الله آخندزاده» رهبر طالبان، برای مبارزه با فساد اخلاقی تایید کردند.

