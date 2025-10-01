طالبان ممنوعیت اینترنت در افغانستان را تکذیب کرد
دولت طالبان گزارشهای مرتبط با ممنوعیت اینترنت در افغانستان را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، دولت طالبان امروز -چهارشنبه- گزارش ها در رابطه با ممنوعیت سراسری اینترنت در افغانستان را رد و اعلام کرد که قطعی اینترنت به سبب فرسودگی و جایگزینی کابلهای فیبر نوری است.
این اعلامیه اولین بیانیه عمومی طالبان در مورد قطعی ارتباطات بود که بانکداری، تجارت و هوانوردی را مختل کرده است.
ماه گذشته، چندین استان قطعی اینترنت را به دلیل فرمان «هبتالله آخندزاده» رهبر طالبان، برای مبارزه با فساد اخلاقی تایید کردند.