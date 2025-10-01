۲۰ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سیستم‌های پدافندهوایی ۲۰ پهپاد اوکراینی را ، شب گذشته، بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کردند.

در این بیانیه اعلام شد: «سیستم‌های پدافند هوایی آماده به خدمت، ۲۰ پهپاد اوکراینی را شب گذشته ساقط کردند».

در این بیانیه افزوده شد: «هشت پهپاد بر فراز منطقه بلگورود، ۸ پهپاد دیگر بر فراز روستوف، ۳ فرو.ند در منطقه ساراتوف و یک مورد دیگر در آسمان منطقه ورونژ سرنگون شدند».

