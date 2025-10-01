خبرگزاری کار ایران
۲۰ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۲۰ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش  ایلنا به نقل از تاس،  وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سیستم‌های پدافندهوایی ۲۰ پهپاد اوکراینی را ، شب گذشته، بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کردند.

در این بیانیه اعلام شد: «سیستم‌های پدافند هوایی آماده به خدمت، ۲۰ پهپاد اوکراینی را شب گذشته ساقط کردند».

در این بیانیه افزوده شد: «هشت پهپاد بر فراز منطقه بلگورود، ۸ پهپاد دیگر بر فراز روستوف، ۳ فرو.ند در منطقه ساراتوف و یک مورد دیگر در آسمان منطقه ورونژ سرنگون شدند». 

 

 

