به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران کشورهای اروپایی امروز -چهارشنبه- برای دو نشست متمرکز بر مسائل امنیتی، دفاعی و جنگ اوکراین به دنبال موجی از نقض حریم هوایی دانمارک توسط پهپادها در هفته گذشته، در کپنهاگ پایتخت این کشور گرد هم می‌آیند.

پهپادهای شناسایی نشده هفته گذشته دانمارک را مجبور به بستن حریم هوایی و وقفه شدید در عبور و مرور هوایی کردند.

وزارت دفاع دانمارک در این باره اعلام کرد: « سیستم راداری قوی در فرودگاه کپنهاگ نصب شده تا به ادامه نظارت کمک کند».

فرانسه، آلمان، هلند، سوئد و بریتانیا نیز پیش از این اجلاس‌ها هواپیما، کشتی و سامانه‌های دفاع هوایی به دانمارک اعزام کردند. نیروهای مسلح اوکراین نیز هیئتی را برای رزمایش‌های مشترک به این کشور شمال اروپا اعزام کرده و تخصص خود را در زمینه مبارزه با پهپادهای روسی به اشتراک گذاشته است.

