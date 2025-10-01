به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، مقامات اعلام کردند که والدین و امدادگران در اندونزی، یک روز پس از فرو ریختن یک مدرسه شبانه‌روزی اسلامی که تاکنون سه کشته بر جای گذاشته است، به شدت در حال جست‌وجوی ده‌ها پسر نوجوان هستند که گمان می‌رود در زیر آوار گرفتار شده‌اند.

مقامات اعلام کردند که پس از فرو ریختن ساختمان مدرسه الخوزینی، در حالی که دانش‌آموزان در حال اقامه نماز عصر در مسجدی واقع در طبقه پایین ساختمانی بودند که طبقات بالایی آن در حال ساخت بود، ۹۱ نفر مفقود شده‌اند.

این مدرسه شبانه‌روزی در شهر سیدوارجو در جاوه شرقی، حدود ۷۸۰ کیلومتری (۴۸۰ مایلی) شرق جاکارتا واقع شده است.

تا اواخر عصر سه‌شنبه، سه جسد پیدا شد و مفقودان هنوز زیر آوارهای عظیم بتنی گرفتار بودند.

۹۹ کودک و کارگر در مدرسه پیدا شدند.

نانانگ سیگیت، رئیس آژانس امداد و نجات محلی، به خبرنگاران گفت که امدادگران نشانه‌هایی از حیات را در زیر آوار شناسایی کرده‌اند.

