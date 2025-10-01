خبرگزاری کار ایران
آمار تلفات زلزله فیلیپین به ۶۹ تن رسید

آمار تلفات زلزله فیلیپین به ۶۹ تن رسید
یک مقام مسئول در امور بلایای طبیعی فیلپین اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان زلزله ۶.۹ ریشتری که مرکز این کشور را لرزاند، به ۶۹ نفر افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ یک مقام مسئول در امور بلایای طبیعی فیلپین اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان زلزله ۶.۹ ریشتری که مرکز این کشور را لرزاند، به ۶۹ نفر افزایش یافته است.

دولت، آژانس‌ها را برای جستجوی بازماندگان و برقراری مجدد برق و آب بسیج کرده است.

یک مقام مسئول در این رابطه گفت: «در شهر بوگو در شمال استان سبو، که در نزدیکی مرکز زلزله کم‌عمقی بود که درست قبل از ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه در ساحل رخ داد، بیمارستان ‌با انبوهی از مصدومان مواجه شده است.»

‌مسئول اطلاعات دفتر دفاع مدنی منطقه‌ای، گفت که آمار کشته‌شدگان ۶۹ نفر بر اساس داده‌های دفتر بلایای طبیعی استان سبو است و در حال بررسی و اعتبارسنجی است.

یک مقام دیگر گفت که بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

 

