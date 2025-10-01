یک منبع آگاه عنوان کرد:
حماس پیشنهاد آتشبس آمریکا را به دقت بررسی خواهد کرد
به گفته یک منبع آگاه، حماس اعلام کرد که هیئت آن پیشنهاد آتشبس آمریکا را به دقت بررسی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، به گفته یک منبع آگاه، حماس اعلام کرد که هیئت آن پیشنهاد آتشبس آمریکا را به دقت بررسی خواهد کرد.
الجزیره به نقل از این منبع آگاه گزارش داد: «مقاماتی از قطر، مصر و ترکیه با هیئت مذاکرهکننده حماس برای بررسی طرح ترامپ جلسهای برگزار کردند.»
وی خاطرنشان کرد: «هیئت حماس در این جلسه تأیید کرد که پیشنهاد آتشبس آمریکا را به دقت بررسی خواهد کرد.»
این منبع افزود: «هیئت حماس تأیید کرد که پس از پایان رایزنیها با گروههای فلسطینی، در اسرع وقت روی یک پاسخ رسمی کار خواهد کرد.»