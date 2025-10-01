سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به طرح جدید ترامپ برای غزه و انتشار جزئیات آن از سوی کاخ سفید در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: پس از فراز و فرودهای فراوان در زمینه جنایات رژیم صهیونیستی که طی ۲۲ ماه به‌طور مستمر ادامه داشت و در حالی‌که طرح‌های گوناگون اروپایی، عربی و فرامنطقه‌ای نتوانستند این جنایات را متوقف کنند، ترامپ با ادعای ارائه طرحی جدید، آن را رسانه‌ای کرد؛ طرحی که هدف اصلی‌اش کسب جایزه صلح نوبل بود. ادبیات و واژگانی که او در معرفی این طرح به کار برد، کاملاً یک‌جانبه‌گرایانه و از موضعی بالا به پایین بود و اساساً چنین می‌پندارد که می‌تواند از مفهوم «آتش‌بس» و «صلح در غزه» به نفع پروژه‌های ساخت‌وساز در این منطقه بهره‌برداری کند. واقعیت این است که این طرح هیچ توجهی به اصول مورد مطالبه فلسطینیان در طول ۷۵ سال گذشته، همچنین مقاومت ۲۲ ماهه اخیر و کشتار نزدیک به ۷۰ هزار نفر از مردم غزه نداشت.

وی ادامه داد: هدف اصلی طرح ترامپ خروج رژیم صهیونیستی از بن‌بست‌های داخلی و منطقه‌ای است. متأسفانه، اروپایی‌ها نیز با ادبیاتی مشابه ترامپ از این طرح حمایت کردند؛ چنان‌که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با صدور پیامی خواستار پیوستن سریع به این طرح و آزادی گروگان‌ها شد؛ اما واقعیت این است که پرسش‌های اساسی و بی‌پاسخی پیرامون این طرح وجود دارد؛ از جمله اینکه چه کسی اداره منطقه غزه را بر عهده خواهد گرفت؟ هزینه بازسازی این سرزمین بر عهده چه نهادی است؟ و مردم بومی غزه در ادامه زندگی خود چه شرایطی خواهند داشت؟ ده‌ها پرسش دیگر نیز در این ارتباط مطرح است که این طرح هیچ پاسخی برای آنها ندارد. به نظر می‌رسد این طرح نیز مانند طرح‌های مشابه گذشته به بن‌بست خواهد رسید و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. آنچه اهمیت دارد، موضع حماس، جهاد اسلامی و دیگر جریان‌های مقاومت است. این گروه‌ها، به ‌رغم مهلت‌های چندروزه‌ای که ترامپ تعیین کرده بود، همانند گذشته با نگاهی منفی و قاطع به طرح او پاسخ دادند. این واکنش در حقیقت بیانگر اراده و خواست مردم غزه و مقاومت فلسطین است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: جای تعجب دارد که برخی کشورهای عربی منطقه با دیدگاهی مثبت به این طرح نگریستند و حتی از آن استقبال کردند؛ در حالی‌که فراموش کرده‌اند اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی، از بمباران کشورهای منطقه همچون لبنان، سوریه، تونس و قطر تا طرح «اسرائیل بزرگ»، چگونه می‌تواند با چنین طرحی سازگار باشد. این کشورها همچنین پاسخ نداده‌اند که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا تاکنون به کدام‌یک از طرح‌های آتش‌بس یا صلح عادلانه پایبند بوده است. پرسش اصلی اینجاست که اگر حماس این طرح را نپذیرد، گام بعدی چه خواهد بود؟ خروجی سیاسی یا نظامی این ماجرا چه می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که با توجه به اشراف جریان مقاومت بر شرایط غزه و تجربه ۲۲ ماه مقاومت مردم این سرزمین در حفظ سرزمین خود، به نظر می‌رسد که روند جنایات گذشته رژیم صهیونیستی، سکوت نهادهای بین‌المللی و حمایت افکار عمومی جهانی همچنان ادامه یابد و چشم‌انداز آینده نیز مشابه ماه‌های اخیر رقم بخورد. در واقع، آنچه رژیم صهیونیستی با عملیات نظامی به دست نیاورد، در قالب این طرح به او هدیه می‌شود که خلع سلاح مقاومت و سپردن حاکمیت غزه به جریان‌های ضد مردم و ضد مقاومت تنها بخشی از این طرح محسوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در این طرح، هیچ توجهی به بانیان اصلی مقاومت و حامیان واقعی مردم غزه یعنی حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های مقاومت نشده است. ترامپ با ادبیاتی تحکمی از آنان خواسته به این طرح بپیوندند و تهدید کرده در غیر این صورت، هر اقدامی که بتواند انجام خواهد داد. در واقع، کنار هم قرار دادن دو موضوع «خلع سلاح مقاومت» و «واگذاری حاکمیت غزه به جریان‌های ضدمردمی» به معنای نادیده‌انگاشتن هویت و استقلال مردم غزه است. ترامپ در این طرح غزه را همچون ملک شخصی خود قلمداد کرده و ساخت‌وساز در آن را حق خود می‌داند. اما این طرح نه‌تنها قادر به تأمین صلح و آتش‌بس در غزه و فلسطین نیست، بلکه اختلافات منطقه‌ای را نیز تشدید خواهد کرد. بنابراین، این طرح نه‌تنها پاسخ‌گوی مطالبات اساسی مردم فلسطین نیست، بلکه بیشتر ابزاری برای نجات رژیم صهیونیستی از بحران و تأمین منافع آمریکا و متحدانش به شمار می‌آید.

انتهای پیام/