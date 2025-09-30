خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام آمریکایی: تحرکات نظامی آمریکا در عراق به زودی اعلام می‌شود

مقام آمریکایی: تحرکات نظامی آمریکا در عراق به زودی اعلام می‌شود
کد خبر : 1693847
لینک کوتاه کپی شد.

دولت آمریکا به‌زودی جزئیات جابجایی و تحرکات نظامی نیروهای این کشور در عراق را اعلام خواهد کرد؛ این اقدام با اولویت‌های راهبردی واشنگتن در عراق و منطقه هماهنگ است.

به گزارش ایلنا، یک مسؤول آمریکایی امروز سه‌شنبه، به تلویزیون الجزیره اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ به زودی برنامه تحرکات نظامی نیروهای این کشور در عراق را اعلام خواهد کرد.

این مقام آمریکایی تصریح کرد: «این تحرکات با اولویت‌های راهبردی دولت ترامپ در عراق و منطقه همسو است.»

ایالات متحده از سال ۲۰۰۳ حضور نظامی در عراق داشته و پس از خروج رسمی نیروها در سال ۲۰۱۱، مجددا به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در این کشور مستقر شد. در سال‌های اخیر، هرگونه تغییر در موضع نظامی آمریکا در عراق با حساسیت بالایی از سوی گروه‌های سیاسی، نیروهای مقاومت و رسانه‌های منطقه‌ای دنبال می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی