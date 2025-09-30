مقام آمریکایی: تحرکات نظامی آمریکا در عراق به زودی اعلام میشود
دولت آمریکا بهزودی جزئیات جابجایی و تحرکات نظامی نیروهای این کشور در عراق را اعلام خواهد کرد؛ این اقدام با اولویتهای راهبردی واشنگتن در عراق و منطقه هماهنگ است.
به گزارش ایلنا، یک مسؤول آمریکایی امروز سهشنبه، به تلویزیون الجزیره اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ به زودی برنامه تحرکات نظامی نیروهای این کشور در عراق را اعلام خواهد کرد.
این مقام آمریکایی تصریح کرد: «این تحرکات با اولویتهای راهبردی دولت ترامپ در عراق و منطقه همسو است.»
ایالات متحده از سال ۲۰۰۳ حضور نظامی در عراق داشته و پس از خروج رسمی نیروها در سال ۲۰۱۱، مجددا به بهانه مبارزه با گروههای تروریستی به ویژه داعش در این کشور مستقر شد. در سالهای اخیر، هرگونه تغییر در موضع نظامی آمریکا در عراق با حساسیت بالایی از سوی گروههای سیاسی، نیروهای مقاومت و رسانههای منطقهای دنبال میشود.