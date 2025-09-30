انتقاد شدید اسموتریچ از طرح ترامپ
وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی، به طرح رئیس جمهور آمریکا برای آتشبس در غزه انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه را فرصتی از دست رفته تاریخی که با اشک به پایان خواهد رسید توصیف کرد.
روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوث» امروز -سهشنبه- به نقل از اسموتریچ نوشت: «این طرح یک شکست دیپلماتیک آشکار، عملی ناشی از کوری عامدانه و بیتوجهی به تمام درسهای آموخته شده از ۷ اکتبر است. این طرح پسران ما را مجبور میکند دوباره در غزه بجنگند».
وی افزود: «این همان چیزی است که آلبرت انیشتین آن را دیوانگی محض توصیف کرد، تکرار مکرر یک عمل مشابه در حالی که انتظار نتیجه متفاوتی دارند».
در اظهارات دیگری وزیر افراطی رژیم صهیونیستی جشنهای مرتبط با تصویب این طرح را مسخره دانست و اعلام کرد که در این رابطه با این موضوع، مشورتهایی خواهد داشت.