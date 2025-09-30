به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی کویت از دستگیری یک مرد مصری عضو سازمان تروریستی داعش که قصد بمب‌گذاری در اماکن مذهبی این کشور را داشت، خبر دادند.

روزنامه کویتی القبس گزارش داد که این متهم پس از ارجاع توسط وزارت کشور، به دادستانی کل تحویل داده شد و در آنجا تحت بازجویی گسترده قرار گرفت و طی آن به عضویت خود در گروه تروریستی داعش و پذیرش عقاید افراطی آن اعتراف کرد.

بنا به این گزارش، وی همچنین اعتراف کرد که قصد انجام عملیات تروریستی با هدف قرار دادن اماکن مذهبی را داشته و نحوه ساخت مواد منفجره برای این منظور را با هدف بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات ملی آموخته است.

وزارت کشور کویت اعلام کرد که نیروهای سرویس امنیت دولتی، پس از تحقیقات کامل و رصد اطلاعاتی، یک شهروند عرب را که قصد انجام حمله بمب‌گذاری علیه اماکن مذهبی را داشت، دستگیر کردند.

انتهای پیام/