آنکارا در میانجیگری درباره غزه مشارکت دارد

کد خبر : 1693752
قطر اعلام کرد که ترکیه در جلسات میانجیگری امروز -سه‌شنبه- غزه شرکت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر از مشارکت ترکیه در جلسات میانجیگری غزه خبر داد.

الانصاری در نشست مطوعاتی در دوحه گفت: «نمایندگانی از ترکیه قصد دارند امروز به جلسه تیم میانجیگری غزه بپیوندند».

وی افزود: «ترکیه اکنون بخشی از ابتکار عمل آمریکا است و از نزدیک در مورد آن همکاری می‌کند».

مشارکت ترکیه درحالی رخ می‌دهد که مقامات حماس در حال بررسی پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه هستند.

 

 

