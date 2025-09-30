آنکارا در میانجیگری درباره غزه مشارکت دارد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر از مشارکت ترکیه در جلسات میانجیگری غزه خبر داد.

الانصاری در نشست مطوعاتی در دوحه گفت: «نمایندگانی از ترکیه قصد دارند امروز به جلسه تیم میانجیگری غزه بپیوندند».

وی افزود: «ترکیه اکنون بخشی از ابتکار عمل آمریکا است و از نزدیک در مورد آن همکاری می‌کند».

مشارکت ترکیه درحالی رخ می‌دهد که مقامات حماس در حال بررسی پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه هستند.

