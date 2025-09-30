ایشیبا با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «شیگر ایشیبا» نخست وزیر مستعفی ژاپن، امروز -سه‌شنبه- به کره جنوبی سفر و با «لی جائه میونگ» رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

بر اساس گزارش این سفر با هدف تاکید بر تعهد دو کشور برای بهبود روابط سرد و همکاری نزدیک‌تر در زمینه تجارت صورت گرفت.

رئیس جمهور کره جنوبی، تعاملاتی را با ژاپن در مورد مسائل امنیتی و داشته و سیاست رئیس جمهور اسبق سئول مبنی بر نزدیکی محتاطانه به ژاپن را ادامه داده است.

انتهای پیام/