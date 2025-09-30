خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایشیبا با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد

ایشیبا با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد
کد خبر : 1693661
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر مستعفی ژاپن با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «شیگر  ایشیبا» نخست وزیر مستعفی ژاپن، امروز -سه‌شنبه- به کره جنوبی سفر و با «لی جائه میونگ» رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

بر اساس گزارش این سفر با هدف تاکید بر تعهد دو کشور برای بهبود روابط سرد و همکاری نزدیک‌تر در زمینه تجارت صورت گرفت.

رئیس جمهور کره جنوبی، تعاملاتی را  با ژاپن در مورد مسائل امنیتی و داشته و سیاست رئیس جمهور اسبق سئول مبنی بر نزدیکی محتاطانه به ژاپن را ادامه داده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی