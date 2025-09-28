شمار شهدای غزه به ۶۶ هزار و ۵۵ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت بهداشت نوار غزه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که در جریان ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۷۹ فسلطینی توسط بیمارستان‌های نوار غزه تحویل گرفته شد.

همچنین در همین بازه زمانی، ۳۷۹ فلسطینی دیگر نیز مجروح شدند.

براساس بیانیه این وزارت خانه، شمار شهدای غزه در پی جنایات رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۶ هزار و ۵۵ نفر رسیده و همچنین ۱۶۸ هزار و ۱۶۲ تن نیز مجروح شده‌اند.

این وزارت‌خانه توضیح داد که از زمان از سرگیری جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه از ۱۸ مارس سال میلادی جاری تاکنون، شمار شهدای این منطقه به حدود ۱۳ هزار ۱۳۷ تن رسید در حالی‌که در همین مدت ۵۶ هزار و ۱۲۱ تن نیز مجروح شدند.

انتهای پیام/