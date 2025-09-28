خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمار شهدای غزه به ۶۶ هزار و ۵۵ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۶۶ هزار و ۵۵ نفر رسید
کد خبر : 1692818
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت غزه از شهادت ۷۹ فلسطینی دیگر در نوار غزه در شبانه روزگذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی،  وزارت بهداشت نوار غزه  امروز -یکشنبه- اعلام کرد که در جریان ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۷۹ فسلطینی توسط بیمارستان‌های نوار غزه تحویل گرفته شد.

همچنین در همین بازه زمانی، ۳۷۹ فلسطینی دیگر نیز مجروح شدند.

براساس بیانیه این وزارت خانه،  شمار شهدای غزه در پی جنایات رژیم  صهیونیستی  از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۶ هزار و ۵۵ نفر رسیده و همچنین ۱۶۸ هزار و ۱۶۲ تن نیز مجروح شده‌اند.

این وزارت‌خانه توضیح داد که از زمان از سرگیری جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه از ۱۸ مارس سال میلادی جاری تاکنون، شمار شهدای این منطقه  به  حدود ۱۳ هزار ۱۳۷ تن رسید در حالی‌که در همین مدت ۵۶ هزار و ۱۲۱ تن نیز مجروح شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی