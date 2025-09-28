آماده تقویت روابط با کوبا هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری شینهوا گزارش داد «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، امروز -یکشنبه- شصت و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک بین دو کشور را به «میگل دیاز کانل»، همتای کوبایی خود، تبریک گفت.

شی گفت: «پکن آماده تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه با کوبا است».

رئیس جمهور چین در پیام تبریک خود بیان کرد: «در طول ۶۵ سال گذشته، روابط دوجانبه همچنان عمیق‌تر شده و به الگویی از همبستگی و همکاری بین کشورهای سوسیالیستی و همچنین الگویی از کمک متقابل صادقانه میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است».

وی با اشاره به اینکه پکن اهمیت زیادی برای رشد روابط دو کشور قائل است، گفت که چین آماده است با دیاز کانل همکاری کند تا شصت و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک را به عنوان نقطه شروع جدیدی در نظر بگیرد.

