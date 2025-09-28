به گزارش ایلنا به نقل از هاآرتص، جنبش مقاومت فلسطین، امروز -یکشنبه- دریافت پیشنهاد آتش‌بس از سوی رئیس‌‌جمهور آمریکا را رد کرد.

حماس اعلام کرد که برخلاف گزارش‌های رسانه‌ای، هیچ پیشنهاد جدیدی از میانجیگران مذاکرات آتش‌بس دریافت نکرده است.

این‌ جنبش خاطرنشان کرد که مذاکرات پس از تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور رهبران حماس در دوحه در ابتدای ماه جاری متوقف شده و از آن زمان از سر گرفته نشده است.

