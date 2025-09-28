خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه انگلیس:

به صلح در غزه نزدیک هستیم

به صلح در غزه نزدیک هستیم
کد خبر : 1692589
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه انگلیس گفت که جامعه بین‌المللی به دست‌یابی به یک توافق صلح در نوار غزه نزدیک است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس گفت که جامعه بین‌المللی به دست‌یابی به یک توافق صلح در نوار غزه که ممکن است نهایتا به جنگ دو ساله و بحران‌های انسانی که جان  هزاران نفر را گرفت پایان دهد، نزدیک است.

کوپر در مصاحبه با گاردین گفت: «این پروسه شکننده است و موانع قابل توجهی در مسیر رسیدن به توافق وجود دارد».

اظهارات  دیپلمات ارشد انگلیسی پس از آن بیان می‌شود که  وبسایت آکسیوس گزارش  داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا، یک برنامه ۲۱ ماده‌ای برای پایان دادن به  جنگ غزه را سه‌شنبه گذشته  به رهبران کشورهای عربی و اسلامی ارائه کرد.

 به گزارش این وبسایت، اصول اساسی این برنامه شامل آتش‌بس کامل، آزادسازی اسرا و خروج تدریجی نیروهای اشغالگر از تمام نوار غزه می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی