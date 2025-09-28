وزیر خارجه انگلیس:
به صلح در غزه نزدیک هستیم
وزیر خارجه انگلیس گفت که جامعه بینالمللی به دستیابی به یک توافق صلح در نوار غزه نزدیک است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس گفت که جامعه بینالمللی به دستیابی به یک توافق صلح در نوار غزه که ممکن است نهایتا به جنگ دو ساله و بحرانهای انسانی که جان هزاران نفر را گرفت پایان دهد، نزدیک است.
کوپر در مصاحبه با گاردین گفت: «این پروسه شکننده است و موانع قابل توجهی در مسیر رسیدن به توافق وجود دارد».
اظهارات دیپلمات ارشد انگلیسی پس از آن بیان میشود که وبسایت آکسیوس گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، یک برنامه ۲۱ مادهای برای پایان دادن به جنگ غزه را سهشنبه گذشته به رهبران کشورهای عربی و اسلامی ارائه کرد.
به گزارش این وبسایت، اصول اساسی این برنامه شامل آتشبس کامل، آزادسازی اسرا و خروج تدریجی نیروهای اشغالگر از تمام نوار غزه میشود.