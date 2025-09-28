به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه روز گذشته -شنبه- به کشورهای غربی گفت که هرگونه تهاجم علیه مسکو با پاسخی قاطع مواجه می‌شود.

لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «هرگونه تهاجم علیه کشورم با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. نباید تردیدی در میان آنهایی که در ناتو و اتحادیه اروپا به رای دهندگان خود می‌گویند که جنگ با روسیه اجنتاب ناپذیر است وجود داشته باشد».

وزیرخارجه روسیه به کشورهای غربی در رابطه با هرگونه تلاش‌ برای ساقط کردن هواپیماها در حریم هوایی روسیه هشدار داد و همچنین آلمان را به لفاظی‌های نظامی گرایانه متهم کرد.

همزمان با تشدید جنگ روسیه در اوکراین، تنش‌ها در امتداد جناح شرقی ناتو در هفته‌های اخیر نیز افزایش یافته، چرا که استونی اعلام کرد که سه جت جنگنده مسکو حریم هوایی آن را نقض کردند و هواپیماهای جنگی ناتو پهپادهای روسی را بر فراز لهستان سرنگون کرده‌اند.

