خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار لاوروف به غرب:

هرگونه تجاوز با پاسخی قاطع مواجه می‌شود

هرگونه تجاوز با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
کد خبر : 1692519
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه روسیه به کشورهای غربی درباره هرگونه اقدام علیه مسکو هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه روز گذشته -شنبه- به کشورهای  غربی گفت که هرگونه  تهاجم علیه مسکو با پاسخی قاطع مواجه می‌شود.

لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «هرگونه تهاجم علیه کشورم با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. نباید تردیدی در میان آنهایی که در ناتو و اتحادیه اروپا  به رای دهندگان خود می‌گویند که جنگ با روسیه اجنتاب ناپذیر است وجود داشته باشد».

وزیرخارجه روسیه  به کشورهای غربی  در رابطه با  هرگونه  تلاش‌ برای ساقط کردن هواپیماها  در حریم هوایی روسیه   هشدار داد و  همچنین آلمان را به لفاظی‌های نظامی گرایانه متهم کرد.

همزمان با تشدید جنگ روسیه در اوکراین، تنش‌ها در امتداد جناح شرقی ناتو در هفته‌های اخیر نیز افزایش یافته، چرا که استونی اعلام کرد که  سه جت جنگنده مسکو حریم هوایی آن را نقض کردند و هواپیماهای جنگی ناتو پهپادهای روسی را بر فراز لهستان سرنگون کرده‌اند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی