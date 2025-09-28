حماس:
جنایتهای اسرائیل، هرگز اراده مقاومت را در هم نخواهد شکست
جنبش حماس در بیانیهای به مناسبت نخستین سالگرد ترور شهدای مقاومت، بر نقش برجسته این شهدا در حمایت از جنبشهای مقاومت منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس در بیانیهای به مناسبت نخستین سالگرد ترور «سیدحسن نصرالله» دبیرکل سابق حزبالله و «سید هاشم صفیالدین» از چهرههای ارشد این جنبش، اقدام رژیم صهیونیستی را «جنایت ترور» خواند و بر نقش برجسته این شهدا در حمایت از جنبشهای مقاومت منطقه تأکید کرد.
حماس اعلام کرد که این ترورها که در سپتامبر ۲۰۲۴ توسط رژیم صهیونیستی انجام شد، بخشی از تلاشهای این رژیم برای تضعیف حزبالله و ضربه زدن به پشتیبانی آن از فلسطین بوده است، اما «چنین ترورهایی هرگز اراده مقاومت را در هم نخواهد شکست».
حماس همچنین بار دیگر «همبستگی کامل» خود را با لبنان در برابر تهاجمات مستمر رژیم صهیونیستی اعلام کرد.