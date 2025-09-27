خبرگزاری کار ایران
کامبوج: ارتش تایلند مواضع نیروهای ما را گلوله‌باران کرده است

کد خبر : 1692091
وزارت دفاع کامبوج ارتش تایلند را به گلوله‌باران مواضع ارتش کامبوج متهم کرده است که منجر به تشدید تنش‌ها در مرز بین دو کشور شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خمر تایمز گزارش داد، وزارت دفاع کامبوج ارتش تایلند را به گلوله‌باران مواضع ارتش کامبوج در منطقه «آن سس» متهم کرده است که منجر به تشدید تنش‌ها در مرز بین دو کشور شده است.

این روزنامه به نقل از بیانیه‌ای از سوی سپهبد «مالی سوچیتا»، سخنگوی وزارت دفاع، نوشت که سربازان تایلندی با استفاده از خمپاره و تفنگ به سمت نیروهای کامبوجی مستقر در نزدیکی مرز آتش گشودند.

سوچیتا گفت: «نیروهای کامبوج نهایت صبر را به خرج داده‌اند و به آتش پاسخ نداده‌اند.»

وی افزود که گلوله‌باران از طرف تایلند متوقف نشده است.

این سخنگو بار دیگر بر تعهد کامبوج به احترام کامل و اجرای توافق آتش‌بس بین دو کشور تأکید کرد. 

