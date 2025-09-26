خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده انگلیس در سازمان ملل:

تعهد لندن به دیپلماسی همچنان پابرجاست

تعهد لندن به دیپلماسی همچنان پابرجاست
کد خبر : 1691771
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده انگلیس در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که به‌رغم فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کشورش همچنان به دیپلماسی پایبند می‌ماند.

به گزارش ایلنا، «باربارا وودوارد» نماینده انگلیس در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که به‌رغم فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کشورش همچنان به دیپلماسی پایبند می‌ماند.

 وی افزود: «انگلیس همچنان متعهد به پیگیری یک راه‌حل دیپلماتیک است که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و در عین حال حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز مطابق با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای محفوظ بماند».

وودوارد پس از رأی منفی به پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای به‌تعویق انداختن بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، افزود: «تعهد ما به دیپلماسی همچنان پابرجاست».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی