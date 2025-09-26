تعهد لندن به دیپلماسی همچنان پابرجاست

به گزارش ایلنا، «باربارا وودوارد» نماینده انگلیس در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که به‌رغم فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کشورش همچنان به دیپلماسی پایبند می‌ماند.

وی افزود: «انگلیس همچنان متعهد به پیگیری یک راه‌حل دیپلماتیک است که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و در عین حال حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز مطابق با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای محفوظ بماند».

وودوارد پس از رأی منفی به پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای به‌تعویق انداختن بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، افزود: «تعهد ما به دیپلماسی همچنان پابرجاست».

