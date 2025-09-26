نماینده انگلیس در سازمان ملل:
تعهد لندن به دیپلماسی همچنان پابرجاست
نماینده انگلیس در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که بهرغم فعالسازی مکانیسم ماشه، کشورش همچنان به دیپلماسی پایبند میماند.
وی افزود: «انگلیس همچنان متعهد به پیگیری یک راهحل دیپلماتیک است که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و در عین حال حق ایران برای داشتن یک برنامه هستهای صلحآمیز مطابق با معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای محفوظ بماند».
وودوارد پس از رأی منفی به پیشنویس قطعنامه روسیه و چین برای بهتعویق انداختن بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، افزود: «تعهد ما به دیپلماسی همچنان پابرجاست».