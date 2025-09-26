خبرگزاری کار ایران
قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت رأی نیاورد

قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در خصوص تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، در شورای امنیت رأی نیاورد.

به گزارش ایلنا، قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در خصوص تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، در شورای امنیت رأی نیاورد.  

این قطعنامه با چهار رأی موافق، ۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع رد شد. 

آمریکا، انگلیس و فرانسه این قطعنامه پیشنهادی را وتو کردند. 

جین و روسیه خواستار تمدید «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و همچنین قطعنامه ۲۲۳۱ شده بودند.

این قطعنامه در صورت تصویب، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را به مدت شش ماه تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ به تعویق می‌انداخت.

ریاست دوره‌ای شورای امنیت بر عهده کره‌جنوبی است. 

