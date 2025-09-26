قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت رأی نیاورد

قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت رأی نیاورد
قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در خصوص تعویق بازگشت تحریمها علیه ایران، در شورای امنیت رأی نیاورد.
به گزارش ایلنا، قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در خصوص تعویق بازگشت تحریمها علیه ایران، در شورای امنیت رأی نیاورد.
این قطعنامه با چهار رأی موافق، ۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع رد شد.
آمریکا، انگلیس و فرانسه این قطعنامه پیشنهادی را وتو کردند.
جین و روسیه خواستار تمدید «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و همچنین قطعنامه ۲۲۳۱ شده بودند.
این قطعنامه در صورت تصویب، بازگشت تحریمها علیه ایران را به مدت شش ماه تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ به تعویق میانداخت.
ریاست دورهای شورای امنیت بر عهده کرهجنوبی است.