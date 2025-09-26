رویترز:
دهها هیأت پیش از سخنرانی نتانیاهو سالن را ترک کردند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دهها هیأت و نماینده کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی در نیویورک، پیش از آغاز سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی که تحت پیگرد دیوان کیفری بینالمللی قرار دارد، سالن را ترک کردند.
سران و نمایندگان برخی کشورها در لحظه ورود نتانیاهو به جایگاه، از سالن خارج شدند؛ اقدامی که بهعنوان نشانهای از اعتراض دیپلماتیک به حضور وی در نشست ارزیابی میشود.
همزمان با این اقدام، در اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک تظاهرات گستردهای با حضور فعالان و حامیان فلسطین برگزار شد که در آن شعارهایی علیه جنگ اسرائیل در نوار غزه سر داده شد.
پس از پایان سخنان نتانیاهو، هیأتهای دیپلماتیک بار دیگر به سالن مجمع عمومی بازگشتند.
این واکنشها در شرایطی صورت میگیرد که دولت رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو همچنان به عملیات نظامی در نوار غزه ادامه میدهد و موج محکومیتهای بینالمللی نسبت به کشتار غیرنظامیان فلسطینی رو به افزایش است.