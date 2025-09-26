خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکرار لفاظی‌های ضدایرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل

تکرار لفاظی‌های ضدایرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل
کد خبر : 1691695
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر برخی ادعاهای ضدایرانی را تکرار کرد.

به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر برخی ادعاهای ضدایرانی را تکرار کرد.

 وی مدعی شد که هدف برنامه موشکی و هسته‌ای ایران صرفا نابودی اسرائیل نبود بلکه این کشور به دنبال تهدید آمریکا و باج‌گیری از همه ملت‌های دنیا بود.

نتانیاهو با تکرار برخی ادعاهای مضحک افزود که اسرائیل برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک ایران را نابود کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با دفاع از کشتار غیرنظامیان و کودکان ایرانی در ماه ژوئن، آن را «نمونه‌ای تاریخی در عملیات نظامی» دانست.

وی همچنین خواستار بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران شد.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه با اشاره به ادامه عملیات نظامی در غزه گفت: «ما هنوز کارمان تمام نشده است» و افزود که جنگ جاری در نهایت به «توسعه چشمگیر توافق‌های عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی» منجر خواهد شد.

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش با حمله به کشورهایی که در هفته جاری فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، این اقدام را «اشتباه فاحش» توصیف کرد.

وی بار دیگر با مقایسه هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با حوادث یازدهم سپتامبر در آمریکا، تشکیل کشور فلسطین را خطری هم‌سطح با اعطای «دولت به القاعده» توصیف کرد؛ موضعی که با تشویق هیأت آمریکایی در سالن روبه‌رو شد.

این سخنان در حالی ایراد شد که بخش زیادی از صندلی‌های سالن مجمع عمومی به دلیل خروج نمایندگان کشورهای مختلف در اعتراض به حضور نتانیاهو خالی بود. در بیرون از ساختمان سازمان ملل نیز معترضان با برگزاری تظاهرات گسترده علیه جنگ اسرائیل در غزه شعار سر دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی