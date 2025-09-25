ترامپ و اردوغان در کاخ سفید دیدار میکنند
رئیسجمهوری ترکیه، امروز -پنجشنبه- پس از شش سال وارد کاخ سفید شده و با همتای آمریکایی خود دیدار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری ترکیه، امروز -پنجشنبه- پس از شش سال وارد کاخ سفید شده و با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود دیدار میکند.
بر اساس این گزارش، اَردوغان در این سفر فهرستی از معاملات به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار همراه دارد که شامل قراردادهایی در حوزههای دفاع، هوافضا و انرژی است. این معاملات شامل خرید جنگنده از شرکت «لاکهید مارتین»، هواپیماهای تجاری از «بوئینگ» و همچنین قراردادهای بلندمدت برای واردات گاز طبیعی مایع از آمریکا میشود.
مقامهای ترک که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که هنوز هیچیک از توافقها نهایی نشده است.
بلومبرگ نوشت که آنکارا این دیدار را فرصتی برای بازتنظیم روابط پرتنش با واشنگتن میداند؛ روابطی که طی سالهای اخیر در پی خرید سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» روسی، اختلافات دیپلماتیک و تعرفههای گمرکی متقابل، تیره شده است.