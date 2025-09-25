خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشال تایمز:

اوکراین سال آینده به ۲۳ میلیارد دلار اضافی نیاز دارد

اوکراین سال آینده به ۲۳ میلیارد دلار اضافی نیاز دارد
کد خبر : 1691308
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که اوکراین با توجه به تعلیق کمک‌های مالی ایالات متحده، سال آینده به ۲۳ میلیارد دلار اضافی برای پوشش کسری مالی رو به رشد خود نیاز دارد.

به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که اوکراین با توجه به تعلیق کمک‌های مالی ایالات متحده، سال آینده به ۲۳ میلیارد دلار اضافی برای پوشش کسری مالی رو به رشد خود نیاز دارد.

این روزنامه با استناد به منابع خود افزود: «اوکراین، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول در حال مذاکره در مورد چگونگی پر کردن شکاف مالی رو به رشد خود پس از پایان حمایت نظامی و مالی ایالات متحده از کیف هستند... اوکراین علاوه بر برنامه‌های حمایتی موجود، سال آینده به حدود ۲۳ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.»

این روزنامه خاطرنشان کرد که ‌وزیر دارایی اوکراین، امروز -پنج‌شنبه- با ‌کمیسر امور اقتصادی اروپا، دیدار خواهد کرد تا در مورد راه‌حل‌های این مشکل و همچنین نیازهای سال ۲۰۲۷ و پس از آن گفت‌وگو کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی