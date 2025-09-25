فایننشال تایمز:
اوکراین سال آینده به ۲۳ میلیارد دلار اضافی نیاز دارد
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که اوکراین با توجه به تعلیق کمکهای مالی ایالات متحده، سال آینده به ۲۳ میلیارد دلار اضافی برای پوشش کسری مالی رو به رشد خود نیاز دارد.
این روزنامه با استناد به منابع خود افزود: «اوکراین، کمیسیون اروپا و صندوق بینالمللی پول در حال مذاکره در مورد چگونگی پر کردن شکاف مالی رو به رشد خود پس از پایان حمایت نظامی و مالی ایالات متحده از کیف هستند... اوکراین علاوه بر برنامههای حمایتی موجود، سال آینده به حدود ۲۳ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.»
این روزنامه خاطرنشان کرد که وزیر دارایی اوکراین، امروز -پنجشنبه- با کمیسر امور اقتصادی اروپا، دیدار خواهد کرد تا در مورد راهحلهای این مشکل و همچنین نیازهای سال ۲۰۲۷ و پس از آن گفتوگو کند.