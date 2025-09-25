خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

هواپیمای نتانیاهو در مسیر نیویورک از حریم هوایی اروپا اجتناب کرده است

هواپیمای نتانیاهو در مسیر نیویورک از حریم هوایی اروپا اجتناب کرده است
کد خبر : 1691274
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان پخش اسرائیل اعلام کرد که هواپیمای نخست‌وزیر اسرائیل، در طول پرواز به ایالات متحده، از حریم هوایی اروپا، به جز یونان و ایتالیا، اجتناب کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، سازمان پخش اسرائیل اعلام کرد که هواپیمای «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، در طول پرواز به ایالات متحده، از حریم هوایی اروپا، به جز یونان و ایتالیا، اجتناب کرده است.

سازمان پخش اسرائیل ‌افزود که مسیر پرواز هواپیمای نتانیاهو غیرمعمول بوده و خاطرنشان کرد که این هواپیما دورترین مسیر جنوبی ممکن را با حداقل پرواز بر فراز کشورهای اروپایی طی کرده است.

این گزارش خاطرنشان کرد که تاکنون، هواپیمای اسرائیلی فقط از حریم هوایی یونان و ایتالیا عبور کرده و اکنون از طریق تنگه جبل الطارق در مسیر اقیانوس اطلس است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی