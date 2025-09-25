هواپیمای نتانیاهو در مسیر نیویورک از حریم هوایی اروپا اجتناب کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، سازمان پخش اسرائیل اعلام کرد که هواپیمای «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، در طول پرواز به ایالات متحده، از حریم هوایی اروپا، به جز یونان و ایتالیا، اجتناب کرده است.

سازمان پخش اسرائیل ‌افزود که مسیر پرواز هواپیمای نتانیاهو غیرمعمول بوده و خاطرنشان کرد که این هواپیما دورترین مسیر جنوبی ممکن را با حداقل پرواز بر فراز کشورهای اروپایی طی کرده است.

این گزارش خاطرنشان کرد که تاکنون، هواپیمای اسرائیلی فقط از حریم هوایی یونان و ایتالیا عبور کرده و اکنون از طریق تنگه جبل الطارق در مسیر اقیانوس اطلس است.

