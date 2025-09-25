به گزارش ایلنا، «الکساندر استوب» رئیس‌جمهوری فنلاند، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که باید «در قبال جدی‌ترین جنایات بین‌المللی» در خاورمیانه پاسخگویی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط غیرنظامیان در نوار غزه گفت: «غزه شاهد رنج عظیمی است. بحران انسانی عمیق‌تر شده و به سطحی غیرقابل تحمل رسیده است که نشان‌دهنده شکست نظام بین‌المللی است. در همین حال، حماس همچنان گروگان‌هایی را در اختیار دارد که بسیاری از آن‌ها جان خود را از دست داده‌اند».

استوب تأکید کرد: «آتش‌بس فوری در غزه ضروری است».

وی همچنین با حمایت از تلاش‌ها برای پیشبرد راه‌حل دو دولتی، گفت: «مذاکرات باید نیازهای امنیتی اسرائیل و فلسطین را برآورده کرده و هم‌زمان حق تعیین سرنوشت، آرمان مشروع برای تشکیل کشور مستقل و حاکمیت فلسطینیان را تضمین کند».

استوب در بخش دیگری از سخنان خود گفت که توازن قدرت در جهان «به سمت جنوب و شرق در حال تغییر است».

وی افزود: «بسیاری از کشورها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به بازیگران کلیدی در تعیین مسیر نظم نوین جهانی بدل شده‌اند یا خواهند شد. این کشورها نه‌تنها نیروی اقتصادی در حال گسترش هستند، بلکه رشد جمعیتی‌شان نیز بی‌وقفه ادامه دارد. این امر آن‌ها را به نیرویی سیاسی و فرهنگی نیز تبدیل خواهد کرد و برای منافع خود از قدرت سخت و نرم بهره خواهند گرفت».

رئیس‌جمهوری فنلاند با تأکید بر اینکه «جنگ همواره شکست بشریت است»، گفت: «روسیه هیچ حقی برای ادامه تجاوز به اوکراین ندارد. اسرائیل هیچ حقی برای نقض حقوق بین‌الملل در فلسطین ندارد. دولت‌ها نیز حق ندارند از سودان یا قلمروهای دیگر برای جنگ‌های نیابتی با اهداف اقتصادی یا راهبردی استفاده کنند».

استوب در پایان سخنرانی خود گفت: «نظم پساجنگ سرد به پایان رسیده است. پنج تا ۱۰ سال آینده تعیین خواهد کرد که نظم جهانی جدید چه شکلی خواهد داشت. صرف‌نظر از جایگاه، هر یک از اعضای سازمان ملل قدرت و مسئولیتی دارد تا در شکل‌دهی به این نظم نقش ایفا کند. مهم است که از این قدرت به شکلی عاقلانه و مسئولانه استفاده کنیم».

انتهای پیام/