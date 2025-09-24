به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، «ابو محمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه، روزگذشته -سه‌شنبه- هشدار داد که اگر رژیم صهیونیستی با دولت انتقالی او به توافق امنیتی که حاکمیت سوریه را حفظ کند، دست نیابد، خاورمیانه با دور جدیدی از آشوب روبرو خواهد شد.

جولانی بار دیگر ضمن ابراز امیدواری نسبت به توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی، این رژیم را به تعلل و ادامه حملات به سوریه متهم کرد.

او در مراسمی در موسسه خاورمیانه گفت: «ما کسانی نیستیم که برای اسرائیل مشکل ایجاد می‌کنیم. ما از اسرائیل می‌ترسیم».

