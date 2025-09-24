خبرگزاری کار ایران
الجولانی:

از اسرائیل می‌ترسیم

رئیس جمهور موقت سوریه در اظهارتی گفت که کشورش هیچ تهدید برای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، «ابو محمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه، روزگذشته -سه‌شنبه- هشدار داد که اگر رژیم صهیونیستی با دولت انتقالی او به توافق امنیتی که حاکمیت سوریه را حفظ کند، دست نیابد، خاورمیانه با دور جدیدی از آشوب روبرو خواهد شد.

جولانی بار دیگر ضمن ابراز امیدواری نسبت به توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی،  این رژیم را به تعلل و ادامه حملات به سوریه متهم کرد.

او در مراسمی در موسسه خاورمیانه گفت: «ما کسانی نیستیم که برای اسرائیل مشکل ایجاد می‌کنیم. ما از اسرائیل می‌ترسیم».

 

