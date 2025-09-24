سقوط پهپاد جاسوسی اسرائیل در پایگاه سازمان ملل

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اعلام کردند که یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در مقر یونیفل در جنوب لبنان سقوط کرده، اما کسی از این حادثه آسیب ندید.

«کندیس آردیل» سخنگوی یونیفل، گفت: «مشخص شد که این پهپاد مسلح نبوده، بلکه مجهز به دوربین بوده است».

وی اظهار داشت: «ارتش اسرائیل بعدا تایید کرد که این پهپاد متعلق به آن بوده است».

سخنگوی یونیفل گفت که نیروهای حافظ صلح، قادر به دفاع از خود هستند، اما پهپاد خود به خود سقوط کرده است.

