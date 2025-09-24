گوستاوو پترو:
آمریکا و ناتو قاتل دموکراسیاند
رئیس جمهور کلمبیا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد یک نیروی نظامی بینالمللی شد که قادر به «آزادسازی فلسطین» باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «گوستاوو پترو»، رئیس جمهور کلمبیا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد یک نیروی نظامی بینالمللی شد که قادر به «آزادسازی فلسطین» باشد و از کشورهای جنوب جهان خواست تا علیه «نسلکشی» در غزه اقدام کنند.
پترو گفت: «ما به ارتشی قوی از ملتها نیاز داریم که نسلکشی را نمیپذیرند. بنابراین، من از ملتها و مردم جهان، بیش از همه، به عنوان بخش جداییناپذیر بشریت، میخواهم که سلاحها و ارتشهای خود را متحد کنند. ما باید فلسطین را آزاد کنیم. من از ارتشهای آسیا، مردم بزرگ اسلاو که هیتلر را با قهرمانی بزرگ شکست دادند، و ارتشهای بولیوار در آمریکای لاتین میخواهم.»
رئیس جمهور کلمبیا افزود که ایالات متحده و ناتو «دموکراسی را میکشند و به احیای استبداد و تمامیتخواهی در مقیاس جهانی کمک میکنند».
وی تأکید کرد: «ما باید پرچم سیاه و قرمز آزادی یا مرگ را که بولیوار برافراشته بود، بدون فراموش کردن پرچم سفید، رنگ صلح و امید به زندگی در زمین و در قلب بشریت، برافرازیم.»