خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گوستاوو پترو:

آمریکا و ناتو قاتل دموکراسی‌اند

آمریکا و ناتو قاتل دموکراسی‌اند
کد خبر : 1690877
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور کلمبیا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد یک نیروی نظامی بین‌المللی شد که قادر به «آزادسازی فلسطین» باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «گوستاوو پترو»، رئیس جمهور کلمبیا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد یک نیروی نظامی بین‌المللی شد که قادر به «آزادسازی فلسطین» باشد و از کشورهای جنوب جهان خواست تا علیه  «نسل‌کشی» در غزه  اقدام کنند.

پترو گفت: «ما به ارتشی قوی از ملت‌ها نیاز داریم که نسل‌کشی را نمی‌پذیرند. بنابراین، من از ملت‌ها و مردم جهان، بیش از همه، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر بشریت، می‌خواهم که سلاح‌ها و ارتش‌های خود را متحد کنند. ما باید فلسطین را آزاد کنیم. من از ارتش‌های آسیا، مردم بزرگ اسلاو که هیتلر را با قهرمانی بزرگ شکست دادند، و ارتش‌های بولیوار در آمریکای لاتین می‌خواهم.»

رئیس جمهور کلمبیا افزود که ایالات متحده و ناتو «دموکراسی را می‌کشند و به احیای استبداد و تمامیت‌خواهی در مقیاس جهانی کمک می‌کنند».

وی تأکید کرد: «ما باید پرچم سیاه و قرمز آزادی یا مرگ را که بولیوار برافراشته بود، بدون فراموش کردن پرچم سفید، رنگ صلح و امید به زندگی در زمین و در قلب بشریت، برافرازیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی