زلنسکی:
آتشبس، برگزاری انتخابات را ممکن میسازد
رئیس جمهور اوکراین گفت دستیابی به آتشبس با روسیه، برگزار انتخابات در کشورش را ممکن میسازد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولودمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که اگر آتشبسی به دستبیاید، کشورش میتواند انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند.
زلنسکی گفت: «ما برای این انتخابات به امنیت نیاز داریم. اگر آتشبس برقرار شود، حتی اگر طبق قانون اساسیمان دشوار باشد ما آمادهایم و میتوانیم. البته همراه با شرکایمان ، ما به تضمینهای امنیتی نیاز داریم.»
در اوکراین به دلیل حکومت نظامی وضع شده در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۴، نه انتخابات ریاست جمهوری و نه انتخابات پارلمانی برگزار نشده است.
انتخابات پارلمانی برای پایان اکتبر ۲۰۲۳ و انتخابات ریاست جمهوری برای مارس ۲۰۲۴ برنامهریزی شده بود.