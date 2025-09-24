به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولودمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که اگر آتش‌بسی به دست‌بیاید، کشورش می‌تواند انتخابات ریاست‌ جمهوری برگزار کند.

زلنسکی گفت: «ما برای این انتخابات به امنیت نیاز داریم. اگر آتش‌بس برقرار شود، حتی اگر طبق قانون اساسی‌مان دشوار باشد ما آماده‌ایم و می‌توانیم. البته همراه با شرکایمان ، ما به تضمین‌های امنیتی نیاز داریم.»

در اوکراین، به دلیل حکومت نظامی که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ اعمال و به طور مداوم تمدید شد، نه انتخابات پارلمانی و نه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمی‌شده است.

انتخابات پارلمانی برای پایان اکتبر ۲۰۲۳ و انتخابات ریاست جمهوری برای مارس ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود.

