خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اروگوئه:

اسرائیل سریعا حملاتش به غزه را متوقف کند

اسرائیل سریعا حملاتش به غزه را متوقف کند
کد خبر : 1690696
لینک کوتاه کپی شد.

اروگوئه خواستار توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «یاماندو اورسی» رئیس‌ جمهور اروگونه روزگذشته -سه‌شنبه- خواستار توقف فوری حملات رژیم  صهیونیستی علیه فلسطینیان  شد و بر حمایت کشورش از راه‌حل دو کشوری تاکید کرد.

اورسی در سخنرانی خود در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «از سال ۱۹۴۸، اروگوئه موضعی ثابت و استوار در راستای اصول حق تعیین سرنوشت و همزیستی مسالمت‌آمیز داشته است».

وی اظهار داشت: «در این راستا، اروگوئه همیشه موضع دو کشور، دو ملت را حفظ کرده است».

رئیس‌جمهور اروگوئه افزود: «در همین زمان ما خواستار توقف  فوری عملیات‌های نظامی و پایان دادن به کشتار غیرنظامیان بی گناه و آزادی اسرا هستیم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی