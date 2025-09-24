اسرائیل سریعا حملاتش به غزه را متوقف کند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «یاماندو اورسی» رئیس‌ جمهور اروگونه روزگذشته -سه‌شنبه- خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شد و بر حمایت کشورش از راه‌حل دو کشوری تاکید کرد.

اورسی در سخنرانی خود در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «از سال ۱۹۴۸، اروگوئه موضعی ثابت و استوار در راستای اصول حق تعیین سرنوشت و همزیستی مسالمت‌آمیز داشته است».

وی اظهار داشت: «در این راستا، اروگوئه همیشه موضع دو کشور، دو ملت را حفظ کرده است».

رئیس‌جمهور اروگوئه افزود: «در همین زمان ما خواستار توقف فوری عملیات‌های نظامی و پایان دادن به کشتار غیرنظامیان بی گناه و آزادی اسرا هستیم».

