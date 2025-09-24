اروگوئه:
اسرائیل سریعا حملاتش به غزه را متوقف کند
اروگوئه خواستار توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «یاماندو اورسی» رئیس جمهور اروگونه روزگذشته -سهشنبه- خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شد و بر حمایت کشورش از راهحل دو کشوری تاکید کرد.
اورسی در سخنرانی خود در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «از سال ۱۹۴۸، اروگوئه موضعی ثابت و استوار در راستای اصول حق تعیین سرنوشت و همزیستی مسالمتآمیز داشته است».
وی اظهار داشت: «در این راستا، اروگوئه همیشه موضع دو کشور، دو ملت را حفظ کرده است».
رئیسجمهور اروگوئه افزود: «در همین زمان ما خواستار توقف فوری عملیاتهای نظامی و پایان دادن به کشتار غیرنظامیان بی گناه و آزادی اسرا هستیم».