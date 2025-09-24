به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو آلبانیز» نخست وزیر استرالیا روز گذشته -سه‌شنبه- دیدار خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید در تاریخ بیستم اکتبر را تایید کرد.

آلبانیز در جمع خبرنگاران در نیویورک، ضمن تایید دیدار خود با ترامپ گفت: «استرالیا و ایالات متحده شرکای فوق‌العاده‌ای هستند. انتظار دارم تا این بسیار سازنده باشد».

این اولین دیدار میان رهبران این دو متحد امنیت از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات است.

آلبانیز همچنین اولین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل را تجربه کرد، جاییکه او در روز یکشنبه اعلام کرد که کشور فسلطین را به رسمیت می‌شناسد.

