خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ با آلبانیز دیدار می‌کند

ترامپ با آلبانیز دیدار می‌کند
کد خبر : 1690681
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر استرالیا دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل    از رویترز، «آنتونیو آلبانیز»  نخست وزیر استرالیا روز گذشته -سه‌شنبه-  دیدار خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید در تاریخ   بیستم اکتبر را تایید کرد.

آلبانیز در جمع خبرنگاران در نیویورک، ضمن تایید دیدار خود با ترامپ گفت: «استرالیا و ایالات متحده شرکای فوق‌العاده‌ای هستند. انتظار دارم تا این بسیار سازنده باشد».

این اولین دیدار میان رهبران این دو متحد امنیت از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات است.

آلبانیز همچنین اولین  حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل را تجربه کرد، جاییکه او در روز یکشنبه اعلام کرد که کشور فسلطین را به رسمیت می‌شناسد.

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی