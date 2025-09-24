خبرگزاری کار ایران
باید شاهد اقدامات عملی از سوی طرف ایرانی باشیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با هیئت ایرانی گفت که دیپلماسی کماکان فرصت دارد.

به گزارش ایلنا  به نقل از رویترز، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار همراه با وزرای خارجه  فرانسه، آلمان و انگلیس با  هیئت ایرانی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که دیپلماسی هنوز شانس  دارد.

کالاس در جمع خبرنگاران گفت: «مهلت‌ها رو به اتمام است اما دیپلماسی کماکان شانس دارد».

وی افزود: «لازم است تا شاهد اقدام عملی از سوی طرف ایرانی باشیم».

 

