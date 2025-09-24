خبرگزاری کار ایران
سخنگوی وزارت خارجه قطر:

زمان همبستگی جهانی علیه اقدام‌های نتانیاهو فرا رسیده است

کد خبر : 1690590
سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفت‌وگو با شبکه خبری «الجزیره» در مقر سازمان ملل متحد اعلام کرد که حمله اسرائیل به نشست رهبران حماس در دوحه در اوایل ماه جاری میلادی «بی‌پاسخ نخواهد ماند».

وی گفت: «این‌که بگوییم عصبانی هستیم کمترین توصیف است. ما با شرکای خود در سراسر جهان کار می‌کنیم تا روشن شود که این حمله به حاکمیت ما بی‌پاسخ نخواهد ماند و این بی‌مسئولیتی [اسرائیل] باید پایان یابد».

ماجد الأنصاری با اشاره به اقدام‌های فراقانونی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، افزود: «این حمله یک خط قرمز در میان صدها خط قرمزی است که نتانیاهو پیش‌تر از آن‌ها عبور کرده، اما از هر اقدامی که تاکنون انجام داده فراتر است».

وی تأکید کرد: «اکنون زمان آن رسیده است که تمام جهان در برابر اقدام‌های نتانیاهو همبستگی نشان دهند و وی را وادار به پاسخگویی کنند».

 

