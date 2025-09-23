وزارت خارجه آلمان:
آمادگی برای فعالسازی مکانیسم ماشه به معنای پایان تعامل دیپلماتیک نیست
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که تروئیکای اروپا از ایران خواسته است طی روزهای آینده کامهای عملی برای رفع نگرانیها درباره برنامه هستهای این کشور بردارد.
این وزارتخانه طی پیامی در شبکه «ایکس» اعلام کرد که اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) از ایران خواستهاند طی روزهای آینده، و حتی «ساعات آینده»، گامهای عملی برای رفع نگرانیهای دیرینه درباره برنامه هستهای خود بردارد.
در ادامه آمده است که این اقدامها شامل ازسرگیری مذاکرات مستقیم با آمریکا و فراهم کردن دسترسی کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تمامی سایتهای هستهای ایران مطابق تعهدات این کشور است.
وزارت خارجه آلمان همچنین افزود که تروئیکای اروپایی در صورت لزوم آماده اجرای مکانیسم ماشه است، اما این به معنای پایان تعامل دیپلماتیک نخواهد بود.
در ادامه تأکید شده است که سه کشور اروپایی همچنان متعهد به یافتن یک راهحل دیپلماتیک برای برنامه هستهای ایران هستند.