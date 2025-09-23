خبرگزاری کار ایران
یدیعوت آحارانوت گزارش داد:

نتانیاهو قصد ندارد به اقدام کشورهای غربی در به رسمیت شناختن فلسطین واکنش شتاب‌زده نشان دهد

نتانیاهو قصد ندارد به اقدام کشورهای غربی در به رسمیت شناختن فلسطین واکنش شتاب‌زده نشان دهد
روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» گزارش داد که ۸۰ درصد کشورهای جهان دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از القدس العربی، روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» گزارش داد که ۸۰ درصد کشورهای جهان دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

این روزنامه تاکید کرد که نخست‌وزیر اسرائیل فعلاً قصد ندارد به این اقدام واکنش شتاب‌زده نشان دهد، اقدامی که خشم تل‌آویو را برانگیخته است.

 بنا بر گزارش‌ها، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال روز یکشنبه و سپس لوکزامبورگ، بلژیک، آندورا، فرانسه، مالتا و موناکو روز دوشنبه دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. با این حساب، تعداد کشورهایی که به فلسطین اعتراف کرده‌اند به ۱۵۸ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل رسید.

 روزنامه یدیعوت آحارانوت نوشت که این گام عمدتاً نمادین است و انتظار نمی‌رود که فرانسه، بریتانیا یا کانادا به زودی سفارتخانه‌ای در سرزمین‌های فلسطینی افتتاح کنند.

