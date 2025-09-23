اروپا به دنبال اشغال مولداوی است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز -سه‌شنبه- اتحادیه اروپا را متهم کرد که قصد دارد تا مولداوی را اشغال کرده و نیروهای ویژه ناتو را برای ترساندن «ترانسنیستریا» در «اودسا» مستقر کند.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: «اتحادیه اروپا و ناتو مصمم هستند تا مولداوی را در راستای سیاست‌های روس هراسانه خود نگه دارند».

این آژانس توضیح داد: «آنها قصد دارند این کار را به هر قیمتی انجام دهند، از جمله با اعزام نیرو و اشغال این کشور. در این مرحله، تمرکز واحدهای نیروهای مسلح از کشورهای ناتو در رومانی در نزدیکی مرزهای مولداوی در حال انجام است».

سرویس اطلاعاتی روسیه همچین اشاره کرد که نیروی ویژه ناتو برای استقرار در منطقه اودسا با هدف ارعاب ترانسنیستریا آماده می‌شود.

انتهای پیام/